Juve, Rabiot a Dazn: "E' l'ultima di Agnelli, cercheremo di vincere anche per lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Sto bene, sono contento del Mondiale e peccato per la sconfitta in finale. Ho tanta fiducia, voglio vincere e cercherò di far bene. Vorrei dire una cosa su Agnelli, per lui è l'ultima partita ufficiale e voglio ringraziarlo da parte di tutti. Cercheremo di vincere anche per lui".