Juventus, Allegri: "Futuro? Decide tutto la società, anche per ds e giocatori"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Cremonese, ha parlato anche del futuro: "In questo momento qui bisogna pensare ad arrivare al 4 giugno nelle migliori condizioni. Poi per le altre decisioni... Sono della società su quello che sarà il futuro, direttore sportivo e giocatori. Son tutte cose che riguardano la società".

Soddisfatto del lavoro fatto nella crescita dei giocatori con poca esperienza in un top club?

“Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori dal punto di vista tecnico, tattico e di esperienza. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato, soprattutto per come sono andate le cose, era difficile. A tutte le età bisogna arrivare al campo con la voglia e la determinazione di volersi migliorare”.