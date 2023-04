Juventus, Allegri in conferenza: “Abbiamo l’EL e vogliamo il secondo posto per fare la Supercoppa!”

"Detto questo, siamo in semifinale di Europa League e terzi in campionato".

La Juventus saluta la Coppa Italia, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 maturata a San Siro contro l'Inter.

Nel pre-partita ha detto che voi dello staff tecnico avete subito tante cose, a cosa si riferiva?

"A nulla, mi riferivo soltanto al fatto che è una stagione anormale, finora siamo stati bravi ma ora dobbiamo tornare a essere molto più cattivi. Nelle ultime sei partite ne abbiamo perse cinque, in questo momento siamo terzi in classifica con la Lazio a due punti, la Roma e il Milan a tre. Dobbiamo lavorare per cercare di arrivare al secondo posto che ci consentirebbe di giocare la Supercoppa".

Stasera avete fatto più fatica di quello che si aspettava?

"L'Inter è una squadra forte, quando giochi il doppio confronto in partite equilibrate è normale che gli episodi decidono. Ha deciso il gol preso, siamo stati bravi a giocare dopo il gol ma non siamo stati molto incisivi. Bisogna trovare le energie velocemente, domenica abbiamo una partita a Bologna molto difficile. Avremo una serie di partite complicate con obiettivi per cui bisogna lottare per vincere. Partite come queste le decidono gli episodi".

Cosa si rimprovera?

"In fase offensiva bisogna essere più bravi, precisi. Dobbiamo migliorare, nelle ultime sei partite abbiamo fatto un gol con la Lazio e uno col Verona. Dobbiamo tornare a segnare, è un momento così. Diciamo che dispiace per la Coppa Italia, ma bisogna accettarlo e lavorare su quello su cui dobbiamo lavorare. Bisogna ottenere qualcosa in più, abbiamo fatto tanto ma ancora non basta: in questi venti giorni si decide una stagione, bisogna raggiungere una quota di 72-74 punti per chiudere nelle prime quattro e andare avanti in Europa League".

Al di là di gioco, l'approccio non è sembrato da DNA Juve.

"È finita anche bene, siamo partiti un po' molli e quando vai sotto a San Siro è difficile. Quando giocano Inter e Juve è raro che finiscano 3 o 4 a zero".

Rinuncerebbe ancora a Milik?

"Rifarei le stesse scelte, ha giocato novanta minuti col Napoli, avendo un dispendio di energie importanti. Con fuori Vlahovic e fuori Kean o partivo con lui e non avevo cambi, o... Gli spazi per Chiesa potevano essere invitanti, ma sono stati bravi loro a chiuderli".

La squadra ha avuto una reazione, ma ha tirato solo cinque volte. Sono mancati i colpi dei singoli o l'arrivare meglio in area?

"Siamo migliorati nella pazienza, ma quando arrivi lì devi essere più preciso nella giocata, detto questo bisogna darsi una mossa, fare un giro di vite perché nelle ultime partite ne abbiamo perse troppo. Detto questo, siamo in semifinale di Europa League e terzi in campionato".