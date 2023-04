Juventus, Allegri in conferenza: "Fabbri perfetto. Gol? Noi polli. Napoli ha già vinto lo scudetto"

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta per 1-0 contro il Napoli all’Allianz Stadium nella trentesima giornata del campionato di Serie





Massimiliano Allegri commenta la sconfitta per 1-0 contro il Napoli all’Allianz Stadium nella trentesima giornata del campionato di Serie

Cosa è successo nel finale?

“Niente da recriminare, Fabbri ha diretto una partita in maniera perfetta. Dobbiamo rimanere sereni, mercoledì c’è l’Inter e poi il campionato. Abbiamo fatto una bella partita contro un Napoli forte”.

Che partita servirà con l’Inter? Cosa pensa della squalifica tolta a Lukaku?

“Con l’Inter sarà una partita diversa, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie. Su Lukaku non sono io che decido e il mio pensiero conta zero, ci sono gli organi di competenza e noi dobbiamo accettare in piena serenità. Non dobbiamo farci distrarre da queste situazione, le energie ci devono servire per le partite sul campo”.

La partita di Soulé?

“Sono molto contento, ha fatto una bella partita così come Miretti, Rugani e Gatti. Potevamo sfruttare meglio situazioni nel primo tempo, fa parte dei miglioramenti della squadra da fare. Mi dispiace aver preso un gol da polli, siamo stati poco esperti”.

A volte la sue lettura degli episodi è diversa da quella dell’arbitro…

“In vent’anni che faccio questo mestiere ho sempre accettato tutto perché non si può cambiare e perché se vede cosi sarà così. Poi normale che durante la partita possa esserci un po’ di nervosismo, però noi dobbiamo stare calmi e sereni perché è la forza di una squadra. Mercoledì sarà un’altra partita ad alta tensione sportiva”.

Sul gol errore di Cuadrado?

“Eravamo posizionati serenamente, siamo stati leggeri a non seguire chi ha fatto poi gol”.

Si aspettava questo Napoli?

“Il Napoli ha già vinto lo scudetto, è una squadra forte e in salute. Dovevamo fare una partite del genere e l’abbiamo fatto, non ho niente da rimproverare ai ragazzi”.

De Laurentiis ha detto che l’aveva cercato prima di Spalletti. Allenare il Napoli era un suo obiettivo?

“Non so che ha detto il presidente di preciso, mi aveva cercato e poi io ho fatto scelte diverse”.

