Juventus, Allegri: "L'obiettivo è la Champions. Squadra inesperta per lo Scudetto"

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita contro l'Udinese: "In un'annata ci sono questi momenti. Abbiamo fatto un primo tempo senza riuscire a fare gol, l’Udinese ha fisico e tecnica, ma non è un momento felice per noi. Dobbiamo rimanere sereni perché dobbiamo raggiungere un obiettivo importante, siamo secondi in classifica e dobbiamo ancora fare punti per cercare di entrare in Champions già a partire dalla prossima. La squadra è stata fatta con tanti giocatori con poca esperienza per vincere il campionato, dispiace per questi momenti ma bisogna uscirne rinforzati. Non serve essere nervosi, bisogna lavorare".

Si aspettava qualcosa di più?

“Purtroppo c’è poco da recriminare, bisogna stare in silenzio, pensare a lavorare e fare i punti che serviranno per entrare in Champions".

E’ una soddisfazione lanciare tutti questi giovani e centrare comunque la Champions?

“Sono dispiaciuto perché abbiamo fatto un punto in tre partite. Abbiamo fatto un buon primo tempo, l'Udinese è molto fisica e quando ti capita l’occasione devi fare gol. Nella ripresa abbiamo avuto più difficoltà. Ma dobbiamo stare sereni e riprendere il lavoro perché dobbiamo raggiungere la Champions. Bisogna reagire”.

Queste tre partite rappresentano il momento della squadra?

“Un punto in tre partite non se lo sarebbe aspettato nessuno, ma bisogna accettarlo. Magari prima avevamo fatto più punti delle previsioni, è normale che possa esserci un momento di down e va tolto prima possibile. Oggi abbiamo concesso poco o niente all’Udinese, bisogna pensare a fare una bella partita a Verona”.

Come ha visto Chiesa e che percorso sarà in vista della Nazionale?

“Ha fatto una buona partita, da lui ci si aspettano cose importanti ma per la prestazione sono contento. Così di come tutta la squadra, ora bisogna reagire e uscire rinforzati da queste sconfitte. Ci sono questi momenti, ne ho passati di peggiori e bisogna essere più spensierati”.