Juventus, Allegri: "Preso gol da polli, dovevamo fare fallo. Obiettivo? Resta la Champions"

"È un gol un pochino da polli". Massimiliano Allegri commenta così ai microfoni di Dazn la rete di Lautaro che ha portato all'1-1 tra la sua Juventus e l'Inter: "Potevamo fare meglio, però l'Inter in campo aperto e negli spazi aperti ha grande tecnica, ha più facilità nel fare certe giocate. Purtroppo è stato bravo Lautaro a segnare questo gol, forse dovevamo fare fallo prima. Detto questo, la squadra ha fatto una bella prestazione: non era semplice, erano tre anni che la Juventus non giocava per il primo posto in classifica, me compreso. Non è stato facile per tutti, è un risultato che ci dà consapevolezza: bisogna rimanere tranquilli e migliorare, ora abbiamo una partita difficile col Monza".

Cosa dice questa partita? La Juve per lo scudetto può giocarsela? "L'obiettivo è di entrare nei primi quattro posti, intanto abbiamo mantenuto i nove punti di vantaggio sulla quinta. Poi analizzeremo le partite: quella di oggi è stata fatta in modo giusto, contro una squadra che aspettava tu sbagliassi per bucarti, invece abbiamo gestito in maniera matura".