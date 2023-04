Juventus, Allegri: “Rientra Szczesny. Momento molto importante, domenica arriverà il Napoli"

"Alex Sandro partirà dal primo minuto, domani farò le valutazioni sul resto, ho due dubbi”.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Europa League di domani contro lo Sporting Lisbona: “Dobbiamo affrontare la partita come fosse una gara secca. Non dobbiamo pensare all'andata. Lo Sporting è una squadra che ha eliminato l'Arsenal. È difficile ma a questo punto è normale affrontare squadre di questo livello. Non è una partita semplice, ma a questo punto dell'Europa League è normale trovare squadre di questo livello. Nel 2017 qui avevamo vinto o pareggiato... Pari? Domani pareggiare non sarebbe male...".

Sulla formazione: “Szczesny rientra titolare. Alex Sandro partirà dal primo minuto, domani farò le valutazioni sul resto, ho due dubbi”.

Sulla partita: “Impensabile giocare per difendere il vantaggio di 1-0. Dobbiamo cercare di segnare. Ci saranno momenti in cui dovremo difenderci come squadra e fare meglio dell'andata. Bisognerà avere pazienza soprattutto quando gli avversari palleggiano in fase offensiva ed avere forza mentale perché lo stadio avrà un impatto”.

Sulla penalizzazione: “Sapevamo dovesse uscire il 19 la sentenza e ora vediamo se uscirà stasera o domattina. Quando lo sapremo, metteremo da parte l'esito e penseremo alla partita”.

Sulla Champions: “Non è che c'è nostalgia per la Champions. Siamo in Europa League che è una competizione importante, vincerla ci porterebbe di nuovo in Champions e sarebbe una grande soddisfazione portare a casa un trofeo. Non è semplice perché vincere è una cosa straordinaria, capisco che dopo nove anni di vittorie la Juventus l'aveva fatta diventare una cosa normale”.

Sulla crescita della squadra: "Siamo ai quarti di Europa League e cerchiamo un risultato che possa permetterci di arrivare in semifinale. Affrontiamo un momento molto importante della stagione su tutti i fronti, domenica arriverà il Napoli e poi ci sarà la semifinale di Coppa Italia. A inizio stagione facevamo fatica in Champions, poi siamo risaliti in campionato e siamo cresciuti. Non possiamo non notare le tre sconfitte nelle ultime tre trasferte, ma ci penseremo da venerdì".