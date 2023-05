Juventus, Allegri: “Vogliamo raggiungere una finale in un’annata folkloristica"

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato Siviglia-Juventus, gara valida per il ritorno della semifinale di Europa League, in conferenza stampa.





Ha una voglia in più per costringere Ceferin a premiarvi a Budapest?

“Noi dobbiamo pensare solo al campo, è una partita da giocare e tutta la squadra ha voglia di raggiungere una finale in un’annata folkloristica. I ragazzi meritano questa finale. Domani ci vorrà personalità e lucidità”.

Avete più voglia di prendervi tutto o mettere una riga a questa stagione?

“Quando sei vinci al traguardo vorresti arrivarci subito ma invece ci vuole calma. Io non sono stato un parafulmine, assieme alla società abbiamo lavorato per arrivare a questo momento. Domani è un’opportunità importante per raggiungere un’altra finale che sarebbe un bel risultato”.

Come sta Vlahovic? Gioca lui?

“Una cosa importante è che la squadra sta bene fisicamente. Abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo con la Cremonese. Chi scenderà in campo sarà importante ma sarà determinante chi subentrerà dalla panchina”.

Cosa intende per annata folkloristica?

"Questa è stata un'annata in cui ogni giorni avevi dei punti diversi. Oltre agli obiettivi che dovevamo avere dovevamo pensare ad altra cose. Abbiamo preso tutto come un'opportunità e ci è andata bene. Come ho detto sempre noi sul campo dobbiamo fare quello che siamo chiamati a fare e cioè il massimo".

Quanto ha chiesto alla squadra di andare in finale?

"Non ho chiesto niente, lo sanno per conto loro. Domani la partita si gioca da sola, in questo momento bisogna abbassare le energie perché si rischia di andare fuorigiri".

C'è più o meno pressione delle altre semifinali europee?

"Di uguale c'è l'entusiasmo di giocare queste partite. Domani sera speriamo di esser tutti felici, però son queste le partite che vuoi giocare. Bisogna esser bravi e un pizzico fortunati per andare avanti. Però le emozioni di queste partite è difficile trovarle da un'altra parte".