Juventus, Danilo: "Le gambe del Napoli giravano più veloci. Per lo Scudetto è presto..."

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: "Non eravamo dei fenomeni prima di questa serata e non siamo scarsi adesso. Dobbiamo sapere i nostri valori, quello che siamo come squadra. Quello che si dice fuori ogni tanto ci fa pensare troppo. Stasera non credo sia stato un problema mentale, è una cosa che è successa troppe volte e non lo voglio più sentire. Io parlo di calcio. Non è un problema mentale, abbiamo parlato troppo di quello e abbiamo dimostrato che non è così.