Juventus, Giuntoli come Allegri: "Classifica? Guardiamo indietro e puntiamo al 4° posto"

Nel pre-partita di Fiorentina-Juventus, il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli si è fermato ai microfoni di Dazn.

Lei nato a Firenze, ma sempre definito juventino, per lei che sapore ha questa sfida, anche se stasera l'atmosfera è un po' particolare per quello che sta succedendo attorno a Firenze.

"Intanto, volevo rappresentare la vicinanza del club a tutte le famiglie alluvionate, c'è stata anche la scomparsa di alcune persone, siamo molto dispiaciuti. E' una grande emozione da parte mia questa sfida, noi però vogliamo fare una grande partita e lottare su ogni pallone".

Si guarderà anche la classifica? Si proverà a dare un primo strappetto a chi si è fermato e a restare in scia dell'Inter, tra poco c'è lo scontro diretto.

"Noi ci guardiamo indietro, puntiamo al quarto posto, sarebbe importante fare punti per avere un distacco importante sulle altre avversarie".

Fiducia a Kean, in un buon momento di forma, ma pare che la sfortuna lo stia inseguendo. Avete avuto un confronto in settimana?

"Non ce n'è stato bisogno, il ragazzo è uscito dispiaciuto e si è seduto in panchina, ma poi ha esultato con tutti i compagni, per cui c'è grande serenità. Il mister ha tanta fiducia in lui e oggi è una chiara dimostrazione".