Kaladze: “Auguro a Kvara di arrivare in un club più rinomato e di vincere la Champions”

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato a Radio Serie A di molti argomenti, tra cui il suo connazionale Khvicha Kvaratskhelia: “È un bravissimo ragazzo; parlo molto anche con suo padre che è una persona davvero unica. Prima del suo arrivo a Napoli mi sono messo in contatto con la dirigenza partenopea per parlargli di Khvicha e per fargli capire quanto sia una persona meravigliosa; poco dopo mi hanno chiamato per ringraziarmi.

Lui per la Georgia è un giocatore importantissimo; tanti bambini che sognano di diventare calciatori lo vedono come un esempio da seguire e anche per la Nazionale è fondamentale. Io gli auguro di arrivare in un club ancora più rinomato, gli auguro di vincere la Champions League e di realizzare tutti i suoi sogni".