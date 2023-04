Kaladze incorona Kvara: "In Georgia è un'icona, futuro garantito ad altissimi livelli"

L'ex difensore del Milan Kakhaber Kaladze, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del connazionale Khvicha Kvaratskhelia

L'ex difensore del Milan Kakhaber Kaladze, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del connazionale Khvicha Kvaratskhelia che sta facendo faville con le maglia del Napoli: "Kvara è un prospetto di alto profilo, ha caratteristiche che lo rendono ad oggi uno dei giocatori, vista l’età, dal futuro garantito ad altissimi livelli. Ad oggi sta dando al nostro Paese la conferma che bisogna lavorare e credere nei giovani. In Georgia oggi lui è un’icona e dà la forza a molti ragazzi di fare sacrifici: dimostra che in questo modo si può arrivare in alto.