Kaladze su Kvara: "Lo seguo da quando era piccolo, può diventare un campione"

Kakha Kaladze ha parlato a Prime Video nel pre partita di Milan-Napoli di Champions.





Su Kvaratskhelia: “Lo seguo da quando era piccolo, è veramente fortissimo. Ha la possibilità di diventare un grandissimo campione, nessuno si aspettava che iniziasse così forte. Può ancora migliorare, credo che diventerà uno dei più forti”.

Le notti di Champions: “Quando si giocava a San Siro con questa tifoseria le partite le preparavamo in un’altra maniera. Il Milan ha una storia molto importante, una squadra che ha vinto tanti trofei. Il Milan non è una squadra di calcio, mi ha dato tantissimo nella vita. Amo l’Italia e gli italiani, è come una seconda casa. Ah Clarence, non dobbiamo dimenticarci quanti giorni mancano al compleanno di Rino Gattuso (ride, ndr)”.