Kalinic avverte il Napoli: "Non vogliamo perdere, giochiamo per far punti e vincere"

Nikola Kalinic, attaccante del Verona in rete stasera, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara pareggiata col Bologna: “Secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo pareggiato ed è importante e dobbiamo continuare così. Non vogliamo perdere nemmeno nell’ultima partita. In questa stagione ho avuto tanti infortuni ma ho lavorato bene, devo continuare così e l’importante è che la squadra giochi bene. Costruiamo molto, giochiamo bene e dobbiamo continuare a giocare così. È molto importante che ritrovi condizione, ogni partita devo giocare così. Il Napoli si gioca una partita molto importante ma noi giocheremo al massimo: vogliamo vincere.

Paulo Sousa? Mi ha chiesto com’è Dawidowicz, gli ho detto che è un bravo ragazzo e che lavora bene”.