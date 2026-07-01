Khalaili-Napoli, Compagnoni: “Forte, ma c’è di meglio. Faccio un altro nome"

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Calciomercato Napoli, Maurizio Compagnoni analizza le possibili mosse soffermandosi su Khalaili, Yan Couto e Mario Gila.

Il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha commentato alcune delle possibili strategie di mercato del Napoli, con particolare attenzione al reparto difensivo e agli esterni.

Khalaili, Couto e Gila: le valutazioni del Napoli in base al sistema tattico

Compagnoni si è soffermato in particolare su Khalaili, ritenuto un giocatore interessante ma non insostituibile, sottolineando la presenza di diverse alternative nel calcio europeo: "Il Napoli rischia di perdere Khalaili? L’ho visto, è un buon giocatore, ma di laterali simili in Europa ce ne sono molti e il Napoli ne può trovare almeno un altro un paio. Ad esempio Yan Couto del Borussia Dortmund, brasiliano che il Como sta provando a portare in Serie A, ha quelle caratteristiche". Il giornalista ha poi allargato il discorso a Mario Gila, evidenziando come il suo eventuale arrivo dipenderebbe dalle scelte tattiche del nuovo allenatore: "Gila è un altro elemento forte, poi dipende da come giocherà Allegri. Perché se schiererà la difesa a quattro non ci sarebbe molto spazio, visto che il Napoli può contare già su Rrahmani, Buongiorno e Beukema. Con la difesa a tre avrebbe più senso acquistare un elemento importante come lo spagnolo".