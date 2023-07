Kim al Bayern, Del Genio scettico: “Non so se ha fatto la scelta giusta”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente campana

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente campana: “Kim al Bayern Monaco? Non sono convinto che ha scelto la squadra giusta. Non è che non glielo auguro solo perchè se n’è andato da Napoli, ma sono scettico per come gioca il Bayern Monaco e per come gioca Tuchel. Lui è uno che vuole giocare in squadre che hanno sempre la linea alta, è fortissimo sulle preventive e invece Tuchel è uno degli allenatori top che gioca con il baricentro più basso. Non lo so…”.