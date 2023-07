Kim al Bayern, due membri della Nazionale coreana: “Non ha difetti, top player assoluto!”

Kim Min-jae è ormai prossimo al passaggio al Bayern Monaco.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kim Min-jae è ormai prossimo al passaggio al Bayern Monaco. Michael Müller, direttore tecnico della federazione calcistica sudcoreana, e Andreas Herzog, membro dello staff tecnico della Nazionale asiatica, hanno raccontato a Sport1 le qualità del difensore ex Fenerbahce.

“Kim è un leader assoluto, sempre positivo, concentrato e crea sempre un buon umore in allenamento, è un leader in difesa", dice Michael Müller.

Cosa può aspettarsi concretamente il Bayern da Kim? “I suoi punti di forza sono chiaramente a livello difensivo e nell’uno contro uno, anche in area di rigore. E’ eccellente nel gioco di posizione ed è rapido nel cambio di gioco dopo aver conquistato la palla. È forte nel gioco corto e in quello lungo e ha un grande controllo della palla”.

Ha punti deboli? “Non ne vedo”, sottolinea Müller. “Fuori dal terreno di gioco Kim è un ragazzo tranquillo, un uomo di famiglia e una persona responsabile”.

Andreas Herzog, membro dello staff tecnico della Nazionale coreana, vede invece nella fisicità e nei duelli i punti di forza di Kim ma non solo: “E’ bravo anche nel gioco in avanti, proprio come voleva Spalletti a Napoli. È un difensore eccezionale, il Bayern ha preso un top player assoluto”.

Poi aggiunge: “Una storia davvero fantastica la sua. A Napoli era il miglior difensore del campionato, ora si trasferisce al Bayern. Pensavo che andasse al Manchester United, ma poi i bavaresi si sono inseriti e hanno fatto un grandissimo acquisto”.