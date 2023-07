Kim, l'ex allenatore: "Già in Cina aveva carte in regola per giocare nei migliori club europei"

Roger Schmidt, ex tecnico di Kim Minjae quando giocava in Cina al Beijing Guoan, ha elogiato il sudcoreano in un'intervista a Sky DE.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roger Schmidt, ex tecnico di Kim Minjae quando giocava in Cina al Beijing Guoan, ha elogiato il sudcoreano in un'intervista a Sky DE: "È stato un po' nascosto per molto tempo perché ha giocato in Cina. Ma anche allora si è visto che ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista anche nei migliori club europei".