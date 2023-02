"Kim non mi convince!". Botta e risposta Marolda-De Canio: "Non fa rimpiangere uno come Koulibaly..."

Botta e risposta su Kim Min-jae tra Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, e l'allenatore Luigi De Canio

Botta e risposta su Kim Min-jae tra Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, e l'allenatore Luigi De Canio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi convince e continua a non convincermi. Per le critiche verso di lui mi sono preso un bel po' di parolacce. Ieri ha fatto il suo, ma la partita non era così complicata". La replica di De Canio: "E' il Napoli a non renderle complicate, diamo meriti al Napoli.