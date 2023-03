Kim sul balletto in ritiro: "Che imbarazzo, non riesco a riguardare il video. Non lo farò più"

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha parlato a UpBit, sponsor degli azzurri da fine anno. Ecco le sue dichiarazioni

TuttoNapoli.net

Kim Min-Jae, difensore del Napoli, ha parlato a UpBit, sponsor degli azzurri da fine anno. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto! Perché ho ballato Gangnam Style il primo giorno in ritiro? Onestamente, tutti conoscono Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla. L'ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazza un po', infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più".