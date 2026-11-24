Kolo Touré: "De Bruyne non voleva lasciare il City. Sperava di restare"

Kolo Touré ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Manchester City-Napoli. L'ivoriano, 45 anni, è stato fino a giugno l'assistente di Pep Guardiola oltre ad aver giocato con i citizens per quattro stagioni, contribuendo ad avviare il ciclo vincente che si sta protraendo fino a oggi.

Ha colto l'occasione per parlare di Kevin De Bruyne, il grande ex della sfida:

"Kevin è stato uno dei migliori giocatori della storia della Premier League e del City. È un giocatore incredibile ma soprattutto una grande persona. Per me nel calcio conta tanto come giochi ma è importantissimo, anche che cosa fai fuori dal campo. Kevin anche in quell'aspetto è un fuoriclasse".

Touré: "De Bruyne non voleva lasciare il Manchester City"

"So che non voleva andare via dal City. Penso che vorrà dimostrare che sarebbe dovuto rimanere. Sono sicuro voglia fare la differenza per il Napoli ma anche dimostrare ai tifosi che ancora lo amano che è sempre quel top player che era al City".