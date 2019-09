Kou espulso, Ancelotti non ci sta: "Gestione paradossale dei cartellini"

MULTIMEDIA TABELLA - LA FORTUNA DEL CAGLIARI NEI NUMERI: 1 TIRO IN PORTA, 17 TOTALI DEL NAPOLI Tanta la delusione per Ancelotti nel post-partita, che però ha sottolineato la prova positiva della squadra che non è riuscita a concretizzare Tanta la delusione per Ancelotti nel post-partita, che però ha sottolineato la prova positiva della squadra che non è riuscita a concretizzare