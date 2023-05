Koulibaly: "Auguri fratelli napoletani! Siamo campioni d'Italia e siamo felici!"

Con queste parole rilasciate a Sky Sport l'ex Napoli, Kalidou Koulibaly festeggia il Tricolore conquistato dagli azzurri

"Auguri a tutti voi fratelli napoletani. Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni, ore…Ma oggi è fatta. Siamo campioni d'Italia. Questo gruppo ci ha reso felice. Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice. Si faccio parte dei tifosi oggi''. Con queste parole rilasciate a Sky Sport l'ex Napoli, Kalidou Koulibaly festeggia il Tricolore conquistato dagli azzurri. "E tutto il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per il Napoli perché hanno fatto quello che tanti hanno provato a fare per anni e sono riusciti".