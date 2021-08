Koulibaly, l'ex agente: "Quando ADL aveva offerte da 80mln ne ha sempre chiesti 100"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly? Non mi sembra che possano esserci importanti per i calciatori del Napoli, considerando anche gli stipendi che percepiscono al Napoli. A meno che De Laurentiis non decida di svenderli, cosa che non accadrà. Non vedo altra soluzione: i big resteranno a Napoli. Quando aveva delle offerte di 80 milioni, De Laurentiis voleva 100, anche perché gli servivano per la Champions League".