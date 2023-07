Krol: “Erede Kim? Forse Meluso ha preferenze diverse rispetto a Giuntoli”

"E’ molto difficile suggerire un nome, il Napoli ha ancora tempo per trovare un altro centrale".

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Chi può essere il sostituto di Kim? E’ molto difficile suggerire un nome, il Napoli ha ancora tempo per trovare un altro centrale. Se però non conosce già adesso il nome, è troppo tardi per farlo. Sicuramente al momento giusto imposteranno la trattativa per il difensore, magari il nuovo ds ha altre preferenze rispetto a Giuntoli.

Sorpreso della scelta di ADL di prendere Garcia? No. Mi è dispiaciuto tanto l’addio di Spalletti, ma Garcia è stata una buona scelta. Bisogna dargli tempo. Con la Roma ha fatto un buon lavoro, bisogna vedere anche che centrale avrà a disposizione. Non sarà facile per l’allenatore, perché il Napoli ha già iniziato la preparazione e il difensore non è ancora arrivato".