Krol: "Gimenez ha la personalità giusta per essere il prossimo centravanti del Napoli"

Ruud Krol, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gimenez? Ha dimostrato in quest’anno che può giocare ad alti livelli in un campionato europeo importante. E’ un giocatore di qualità, penso che possa ancora crescere. Se arrivasse in Serie A dovrà aspettarsi che il calcio sarà diverso da quello olandese. Ha la personalità per stare in una città come Napoli, anche io quando arrivai a Napoli trovai delle difficoltà di ambientamento, poi col tempo cambiò tutto.

Conte? Speriamo possa ritrovare la qualità del Napoli, è un peccato ciò che è successo quest’anno. Deve lavorare tranquillo, non avrà le coppe ed avrà tutto il tempo per costruire una squadra forte”.