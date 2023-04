Krol: “Gol Saelemaekers è la prova che il Milan voleva mostrare di essere ancora Campione”

L’ex azzurro e bandiera dell'Ajax Ruud Krol ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex azzurro e bandiera dell'Ajax Ruud Krol ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: "Il Napoli ha la tranquillità per vincere la Champions? Serie A e Champions sono molto diverse. Il Napoli ha perso contro il Milan ma ci ha vinto anche in casa. Ovviamente si è parlato tanto di Osimhen perché la sua assenza conta. Ma non ho paura: ho fiducia nel mister e nei giocatori, sono molto confidente per le prossime gare. Per tutti il Napoli non è stato al suo livello, gli errori tattici si possono rimediare ma in questa partita Leao e Diaz hanno ritrovato una buona forma, hanno ricevuto un po' troppo spazio. Il Napoli ha faticato tanto e io mi chiedo se la fatica dei giocatori che vanno in Nazionale può essere un fattore, anche perché il Napoli ha giocatori da ogni parte del mondo.

Il jet lag o stare troppo tempo in un aereo possono dare problemi al corpo. La squadra comunque non è stata al suo livello ma questa cosa succede a ogni squadra del campionato almeno un paio di volte a stagione. Per esempio, se io giocavo meno bene in un periodo magari qualcuno dei miei compagni di squadra poteva giocare meglio nello stesso periodo. Il gol di Saelemaekers è la dimostrazione che il Milan voleva mostrare proprio a Napoli di essere ancora Campione d'Italia. Ma se fisicamente e mentalmente non sei stato al livello è stato più facile per loro. Il calcio è uno sport molto semplice ma la cosa più difficile è fare le cose semplici.