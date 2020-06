Krol: "Maksimovic un muro, anche più di Koulibaly. Champions? Barça non è in forma..."

L'ex difensore del Napoli, l'olandese Ruud Krol, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Maksimovic è stato insuperabile, si vede che è uno deciso, sia nel gioco aereo, sia nell’anticipo. L’ho visto contro Inter e Juve e devo dire che mi è piaciuto più di Koulibaly. Che resta un difensore fenomenale, in ogni modo, molto importante per la difesa napoletana, è intelligente e ha carattere".

Si parla anche di Champions League: "Ho visto il Barça tre volte in questo periodo e non mi è parso in gran forma. Ho visto una difesa debole e un centrocampo troppo lento. Anche per loro vale il discorso della preparazione. Questo Napoli, però, può riuscire nell’impresa, deve crederci. Ha un buona qualità e se gioca come in coppa Italia, ce la farà. Gattuso ha un attacco molto forte, abile nelle ripartenze. Ecco, Mertens e Insigne potrebbero creare seri problemi alla difesa catalana".