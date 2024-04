Krol: "Natan ha bisogno di tempo. Kvara al Barcellona? Non hanno soldi"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore di Ajax e Napoli.





TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore di Ajax e Napoli.

Da dove deve ripartire il Napoli dopo una stagione deludente?

“Il Napoli non riesce a garantire la stessa qualità di gioco dello scorso anno. Non giocano come Campioni d’Italia. È stato venduto Kim, Lozano. I calciatori che sono arrivati, però, non sono, ad oggi, al livello del Napoli. Potranno esserlo in futuro”.

Si riferisce a Natan?

“Quel che va compreso è che lo stile di gioco di un allenatore influisce molto sulle prestazioni di un calciatore. Soprattutto, è stato comprato un difensore del Bragantino, in Brasile, ma lo stile difensivo brasiliano è molto diverso da quello europeo, in particolare italiano.

Un giocatore come Rrahmani, che lo scorso anno ha saputo essere tra i protagonisti, se affiancato da un difensore di esperienza può tornare ai livelli della passata stagione?

“Non solo Rrahmani, anche giocatori come Di Lorenzo non riescono a ripetere le prestazioni dello scorso anno. Manca la grinta, un fattore importante specialmente nella fase difensiva. La mentalità di un giocatore è importante, e non si è vista la stessa mentalità dello scorso anno”.

Santiago Gimenez è un attaccante pronto per ereditare la maglia numero nove di Osimhen?

“Non mi aspettavo tanti gol da lui. È un giocatore di qualità, ma va precisato che un campionato come quello italiano pone sempre delle difficoltà per un attaccante. Ripeto, però, che dipende dalle richieste del prossimo tecnico, dell’impostazione di gioco del Napoli nella prossima stagione. La cosa più importante, tuttavia, è tornare alla qualità di gioco che si è vista lo scorso anno con Spalletti. Ad esempio, Thiago Motta ha uno stile di gioco distinguibile, ottimale".

Ci sarebbe un interessamento del Barcellona per Kvaratskhelia. Crede che il georgiano resterebbe in azzurro?

“Il Barcellona non ha soldi… Si parla, parla, ma non ci sono soldi. Xavi non resta perché non ci sono soldi per acquistare i giocatori che richiede”