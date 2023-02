Krol: “Questo Napoli è come il mio grande Ajax, può vincere Scudetto e Champions”

"E’ un divertimento vederli giocare, tanti amici dalla Francia e l’Inghilterra mi chiamano dicendomi che hanno visto giocare il Napoli e si sono divertiti".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto l'ex azzurro e bandiera dell'Ajax Ruud Krol: "Il Napoli può vincere Scudetto e Champions? Pensò di sì, hanno qualità sia individuale che di squadra. Tutti parlano sempre della grande squadra dei due scudetti con Maradona, ma adesso bisogna parlare di questa squadra perché Spalletti fa veramente creato un bel gruppo. Anche in dieci uomini non hanno subito niente, possono giocare anche in 9. E’ davvero una squadra molto difficile da battere. Una volta sono stato invitato da Spalletti, è davvero un grande allenatore. Sapeva quando era il momento per scherzare e quando era quello per essere seri, ho visto che i giocatori fanno tutti con il piacere di farlo e la grinta.