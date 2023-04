Krol: "Scudetto? Vantaggio gigantesco rassicurante. E con la Champions cambia tutto"

Intervista speciale per Ruud Krol, ex difensore del Napoli, sul Corriere dello Sport con vista sul recente ko degli azzurri contro il Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista speciale per Ruud Krol, ex difensore del Napoli, sul Corriere dello Sport con vista sul recente ko degli azzurri contro il Milan: "Napoli-Milan un peso? Io non ho perso neanche un grammo di fiducia in Spalletti e nei suoi giocatori. Ne ho viste troppe per non ricordare il calcio che hanno regalato dall’inizio dell’anno a domenica sera. Contro il Milan c’è stata una concentrazione di errori da una parte ed una serie di illuminanti intuizioni dall’altra.