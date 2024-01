Krol sul futuro 9: "Zirkzee diverso da Osimhen. Ma faccio un altro nome"

Ruud Krol, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud Krol, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Zirkzee del Bologna? Mi piace molto, è un giocatore fortissimo. E’ differente da Osimhen, il nigeriano va in profondità mentre Zirkzee è più bravo tecnicamente. Santiago Gimenez? Dipenderà molto dall’allenatore che arriverà l’anno prossimo, Gimenez può giocare in un 4-3-3 ma anche in un 3-5-2”.