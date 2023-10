Krol sul Pallone d'Oro: "Osimhen mi ha tolto il record di posizionamento, ma lo merita"

"Osimhen ha fatto un grande campionato con Spalletti l’anno scorso, è stato straordinario“.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex azzurro Ruud Krol ha parlato ai microfoni di Radio Crc: “Ho visto Napoli-Milan, guardo tutte le partite del Napoli. Ho visto un buon Napoli nel secondo tempo, molto male nel primo. I cambi di Garcia hanno fatto sì che il Napoli venisse fuori“.

Sull’Olanda: “L’Olanda ha smesso di essere leader come Nazionale perché quel grande calcio olandese non c’è più. Noi lavoravamo duro durante tutta la settimana e giocavamo come giocava il Napoli di Spalletti perché andavamo ad aggredire il portatore di palla avversario sempre, pressavamo molto“.

Su Osimhen: “Con Osimhen arrivato all’ottavo posto ho perso il record di posizionamento al pallone d’oro con la maglia del Napoli, ma se lo merita. Osimhen ha fatto un grande campionato con Spalletti l’anno scorso, è stato straordinario“.

Su Spalletti: “Anche con Spalletti al primo anno non funzionava tutto, poi passato un pò di tempo ha trovato la quadra. Il Napoli l’anno scorso ha giocato benissimo, peccato solo per quel periodo di calo contro il Milan perché era più forte dei rossoneri e in Champions si poteva andare avanti. Ma è normale perché ogni squadra affronta un periodo in cui non gira bene“.