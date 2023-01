Kutuzov: "Kvaratskhelia ha grandi numeri, non era facile ambientarsi subito"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vitali Kutuzov, ex calciatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vitali Kutuzov, ex calciatore: “Kvaratskhelia? Nell’ultima partita non è riuscito a fare i suoi grandi numeri, ma nel girone d’andata ha dimostrato tutte le sue qualità. È venuto in Italia e si è adattato così velocemente nonostante la particolarità di Napoli. È stato bravo anche il mister che ha trovato il modo giusto di usare lui. Kvaratskhelia sta bene e riesce a dimostrare le proprie caratteristiche, è stato un colpo di mercato molto importante per il Napoli.