Kvara come Lavezzi? Mazzarri: "Un altro calcio. Il Pocho non rientrava così..."

Kvara come Lavezzi? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Walter Mazzarri

Kvara come Lavezzi? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Walter Mazzarri, allenatore del Napoli alla prima conferenza stampa da quando è tornato alla guida dei partenopei: "Non è facile, se lei mi chiede la posizione sì, caratteristiche sono diverse, i centravanti si muovevano diversamente. Lavezzi non rientrava come Kvara, è un calcio diverso, modulo diverso, poi lo tenevo alto perché non aveva voglia di rientrare ma non aveva il fiato... le qualità organiche.

Altrimenti scoppiava. Quando si attacca voi li vedete simili nel saltare l'uomo. Con Cavani-Osimhen il paragone è più facile".