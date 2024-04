Kvara, l'intermediario: "Dopo l'impresa stratosferica il Napoli ha avuto dei problemi"

L'ex difensore campione del mondo Cristian Zaccardo ha parlato ai taccuin di Tmw a margine del Padel Best Expo di Montecarlo.

L'ex difensore campione del mondo Cristian Zaccardo ha parlato ai taccuin di Tmw a margine del Padel Best Expo di Montecarlo: "Da ex rossonero mi auguro sempre che il Milan vinca tante partite e sia sempre fra le migliori squadre italiane e in Europa. All'inizio del girone di andata ha avuto diverse assenze, hanno cambiato aspetto tecnico-dirigenziale però nonostante questo il Milan è competitivo. Quest'anno ha trovato un'Inter che va più forte e che merita di vincere questo campionato. Ci sarà un derby italiano in Europa League, spero vinca il migliore anche se è normale che simpatizzi Milan".

Come mai il Napoli ha avuto queste difficoltà?

"Purtroppo dopo un'impresa stratosferica dell'anno scorso, il Napoli ha avuto diversi problemi e i risultati sono stati altalenanti".