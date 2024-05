Kvara, l'intermediario: "Uno dei migliori anche quest'anno, ecco perché è amato a Napoli"

Christian Zaccardo, intermediario nella trattativa che ha portato Kvicha Kvaratskhelia al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media georgiani.

Christian Zaccardo, intermediario nella trattativa che ha portato Kvicha Kvaratskhelia al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media georgiani: "Spero che la Georgia possa superare il girone dell'Europeo, sarebbe davvero un traguardo importante. Più in generale vedo favorite Francia ed Inghilterra in questa manifestazione. L'Italia ha un girone difficile, ma Spalletti con Spalletti go visto lo spirito giusto. Siamo campioni in carica e dobbiamo dare il massimo. Lo scorso anno il Napoli ha meritato la vittoria dello scudetto mentre quest'anno non sono riusciti a ripetersi.

Kvaratskhelia è rimasto uno dei migliori anche quest'anno, le occasioni più importanti le ha create tutte lui. Kvara è giovane, ha ancora molto da migliorare. Ha dalla sua un grande potenziale. Khvicha è amato a Napoli perché si impegna in tutte le gare. Parliamo di un ragazzo semplice che sa fare assist ed anche gol.

Leao come Kvara? Leao è forte fisicamente mentre Kvara è più tecnico".