Kvara verso la panchina! Spalletti: "Può darsi gli si faccia fare minutaggio ridotto"

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe partire dalla panchina domani contro l'Hellas Verona, almeno stando alle dichiarazioni di Luciano Spalletti

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe partire dalla panchina domani contro l'Hellas Verona, almeno stando alle dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Squadra stanca? Non lo so, se confronto con le altre abbiamo vinto più di tutti. Qualcuno può essere stanco talvolta, ma nelle scelte fatte abbiamo sempre pescato bene, fatto prestazione e vittorie, in questa gara qui un po' dobbiamo fare attenzione perché ci sono poche ore e qualcosa cambieremo. Kvaratskhelia può darsi che inizi dalla panchina e poi può darsi che si possa usare per fargli fare un minutaggio ridotto, oppure no, sono tutte valutazioni... mi voleva chiedere questo su Kvara?".