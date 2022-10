Kvaratskhelia, lo scopritore: "Sapevo sarebbe diventato una stella, il Napoli è perfetto per lui"

Riavvolge così il nastro Temur Shalamberidze, l'osservatore che per primo scoprì Kvicha Kvaratskhelia

© foto di www.imagephotoagency.it

"È stato un attimo: l'ho visto e subito dopo sono corso dal presidente della Dinamo Tiblisi per la quale mi occupo dello scouting da oltre 20 anni". Riavvolge così il nastro Temur Shalamberidze, l'osservatore che per primo scoprì Kvicha Kvaratskhelia: "Ho sempre pensato che sarebbe diventato una stella - assicura ai taccuini de Il Mattino -, ma ammetto che non mi aspettavo che accadesse con tanta velocità".

Shalamberidze reputa Napoli "la scelta ideale" per il giovane talento georgiano: "Negli anni scorsi in tanti club europei si sono avvicinati a lui e forse avrebbero stuzzicato di più la sua fantasia, ma alla luce di come sta giocando il Napoli, di quanto bene stia facendo a livello europeo, penso proprio che sia stata la squadra perfetta per esaltare le sue qualità".