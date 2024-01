Kvaratskhelia saluta il 2023: "Quante sfide, grazie per le lezioni, i fallimenti ed i risultati!"

Arriva il messaggio social anche di Kvicha Kvaratskhelia per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva il messaggio social anche di Kvicha Kvaratskhelia per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, augurando buon anno a tutti i suoi followers: "Grazie al 2023 per l'amore, la felicità, le benedizioni, le lezioni, i fallimenti, i risultati. Ho affrontato così tante sfide quest'ultimo anno, ma ho avuto la fortuna di avere persone fantastiche che mi sono state accanto durante tutto questo. Sono felice e grato a Dio per tutto quello che ho e per tutto quello che verrà. Che il 2024 porti nuova felicità, nuovi obiettivi, nuovi traguardi e tante nuove ispirazioni nella tua vita. Felice anno nuovo!