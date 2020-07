L'agente Bastianelli svela: "Parlai di Osimhen con Juve e Inter, ecco perché l'affare saltò"

Patrick Bastianelli, noto operatore di mercato, è stato il primo a consigliare Victor Osimhen alle big di Serie A. L'agente ne ha parlato in una chiacchierata con La Gazzetta dello Sport: "Va fatto un plauso allo scouting di Juve e Inter. Ne avevo parlato con Paratici e Ausilio: entrambi hanno apprezzato subito le qualità che poi ha confermato negli anni. Il ragazzo, appena 17enne e con passaporto da extracomunitario, non poteva essere tesserato subito e, quindi, per problemi burocratici l’affare non è andato in porto".