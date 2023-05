L'agente Bia: "Accardi? So chi potrebbe averlo consigliato ad ADL"

Giovanni Bia, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live

© foto di Aurelio Bracco

Giovanni Bia, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live: "Lo scudetto del Napoli è una cosa meravigliosa, una cavalcata straordinaria, gli azzurri hanno fatto un campionato incredibile. Kim? Secondo me resta, sarebbe un errore perderlo, si può aprire un ciclo molto importante, con tutti questi giocatori così forti si possono avere grandi soddisfazioni, peccato per l'Europa quest'anno, magari non si sono avute le riserve mentali per affrontare il doppio confronto con il Milan.

Scalvini? Ottimo giocatore, dall'Atalanta escono fior di giocatori che però se lasciano i nerazzurri fanno più fatica. Nel Napoli sinceramente non saprei dove metterlo, soprattutto da titolare. Accardi? Secondo me il nome l'ha fatto proprio Cristiano, è uno dei professionisti migliori, peraltro molto bravo, è un Giuntoli di sei, sette anni fa".