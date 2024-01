L'agente Durante: "Finale persa perché fai un solo tiro in porta, non per l'arbitro"

Sabatino Durante, agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Sabatino Durante, agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Della bufera sugli arbitri ne potevamo fare a meno. Poi se proprio c'è qualcuno che denuncia deve portare delle prove. E se si denuncia bisogna farlo attraverso vie legali e non in un programma tv dove sei incappucciato e quant'altro. Secondo me il Napoli ha perso contro l'Inter in Supercoppa non per l'arbitro ma perché non ha giocato ed ha fatto solo un tiro in porta. E tra l'altro la partita è stato un pessimo spot per il calcio italiano.

Allo stesso modo la Lega ha sbagliato a ricordare Gigi Riva col minuto di silenzio perché in Arabia non si può ricordare o celebrare in quel modo. E ripeto, l'arbitro che è andato alle Iene incappucciato è un vigliacco. Il mercato del Napoli è stato una rivoluzione. De Laurentiis ha resettato la squadra ed ha preso dei giocatori nuovi. Prenderli a gennaio è difficilissimo e, dunque, credo che comunque la stagione del Napoli sarà complicata e la squadra potrebbe non raggiungere gli obiettivi, soprattutto quello del 4° posto.

Osimhen mi sembra avere molti mal di pancia nonostante il rinnovo. Forse De Laurentiis ha sottovalutato il fatto che la squadra dello scorso anno vinceva perché era un gruppo unito, tenuto insieme dall'allenatore e dal direttore sportivo. De Laurentiis ha sottovalutato il lavoro di Spalletti e Giuntoli. Il presidente ha capito troppo tardi d'aver sbagliato, sta provando a mettere delle pezze sul vestito: a volte tappano un buco, ma non fanno eleganza".