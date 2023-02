"L'agente lo cancellò dalla chat coi compagni Campioni del Mondo", clamorosa rivelazione su Maradona

Clamorosa rivelazione a Kiss Kiss Napoli dell'argentino Pedro Pablo Pasculli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Clamorosa rivelazione a Kiss Kiss Napoli dell'argentino Pedro Pablo Pasculli: "Avevamo un gruppo Whatsapp con tutti i campioni del Mondiale '86, ma a un certo punto l'agente di Diego lo cancellò. Diceva che era meglio che dormisse e ci negò anche la possibilità di fargli gli auguri per il compleanno. La verità è che se lo avessero voluto salvare lo avrebbero portato in Europa a curarsi. E invece hanno preferito lasciarlo morire in Argentina".