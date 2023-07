L'agente Petralito: "Portai io Osimhen al Wolfsburg quando non sapeva neanche stoppare la palla"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Giacomo Petralito, agente sportivo.

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Giacomo Petralito, agente sportivo: “Il Napoli? Dire che possa tornare ai livelli dello scorso anno è una scommessa. De Laurentiis è l’unico che ha capito che il datore di lavoro è il personaggio più forte, ha avuto una grandissima gestione anche grazie a Chiavelli. Se tu fai comandare il calciatore vai in fallimento e la forza di una società è gestire la società.

Osimhen? Si è visto in Champions che il Napoli senza di lui perde tanto, il Milan è stato fortunato in quelle due partite. È un centravanti unico, rimpiazzarlo subito non è facile. Il Bayern, da quello che so, non vuole puntare su Osimhen ma su Kane del Tottenham. Osimhen l’ho portato io al Wolfsburg e non sapeva neanche stoppare una palla. Spalletti ha fatto un lavoro tecnico su di lui impressionante, ha avuto un ruolo incredibile nella sua crescita.

Spalletti una volta mi ha raccontato che se gli avessero venduto Osimhen e gli avessero preso Vlahovic lo avrebbe reso più forte del nigeriano.

Se oggi dovessi scommettere punterei sull’Inter, sistemeranno sicuramente la questione portiere e hanno fatto già tante operazioni interessanti. Se i nerazzurri non hanno ancora acquistato Sommer vuol dire che stanno guardando tante soluzioni. L’Inter è comunque arrivata in finale di Champions.

Juventus? La questione allenatore è molto delicata, ma la rosa è molto forte. Inoltre, c’è stato il caos plusvalenze che ha compromesso l’ultima stagione.”