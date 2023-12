L’agente Spinosi: “Barcellona debole in difesa, il Napoli può provare l’impresa”

Lodovico Spinosi, agente e intermediario, è intervenuto ai microfoni di “gol di tacco” in onda su TvPlay

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lodovico Spinosi, agente e intermediario, è intervenuto ai microfoni di “gol di tacco” in onda su TvPlay: “Il Barcellona in difesa può tremare ed essere abbordabile per il Napoli. Ho visto la partita col Girona dove hanno preso quattro gol e concesso tanto. Penso che sia uno di quegli anni in cui si può provare l’impresa, poi bisognerà valutare anche come torneranno dalla Coppa d’Africa gli africani.

Secondo me comunque l’ideale era evitare, per le italiane, Manchester City, Real e Bayern Monaco. La favorita? Io dico il Real perché riescono sempre ad arrivare in fondo. La nostra speranza è che l’Inter possa continuare nel percorso che ha iniziato nella passata stagione”.