L'agronomo della Serie A: "Manto erboso pronto per la sanificazione. Sul virus..."

Giovanni Castelli, agronomo della Lega Calcio, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione dei campi da gioco: "In termini generali i campi di calcio riposano da parecchie settimane. La primavera ha potuto fare quello che solitamente noi non le lasciamo fare calpestandoli: crescere e godere del bel tempo".

VIRUS SULL'ERBA - "Non so se il virus resiste sull’erba, dovrebbe essere chiesto agli infettivologi e virologi. Sanificazione? Si tratta di un adempimento che verrà posto in essere al momento opportuno. Il manto erboso è capace di resistere a qualunque tipo di sanificazione"