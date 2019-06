L'ambasciatrice colombiana: "Ospina si trova benissimo a Napoli, può essere un motivo in più per James"

“Non vedo l'ora che James Rodriguez possa finalmente arrivare in Italia e soprattutto sarebbe fantastico se giocasse nel Napoli. Lui ha un meraviglioso rapporto con Carlo Ancelotti, il vostro allenatore anche per questo motivo è molto conosciuto e stimato in Colombia”. Lo dice Gloria Isabel Ramirez Rios, ambasciatrice colombiana in Italia, in un’intervista al Mattino. “Sono già venuta al San Paolo per vedere una partita lo scorso anno e parlai a lungo con Ospina. Lui è felicissimo di vivere qui ed anche per questo ha deciso di restare a Napoli, è un ragazzo splendido con cui parlo molto spesso. Anche la presenza di David può essere un ottimo motivo per far arrivare James a Napoli. Mi dicono che anche l'Inter sia interessata a Zapata, poi è normale che il rapporto che c'è tra un colombiano e il popolo partenopeo è molto più profondo e magari Duvan deciderà di tornare nuovamente dove è stato molto bene”, ha detto ancora l'ambasciatrice.