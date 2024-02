L'ammissione di Mazzarri: "Indeciso su Raspa? Sì, potevamo perderla con 4 attaccanti..."

Mazzarri è stato interrogato anche sull'indecisione dalla panchina, sia sua che del suo vice, in merito all'ingresso di Raspadori per ribaltare la partita.

Come mai l'indecisione sull'entrata di Raspadori? "Non era facile guardando la partita, l'indecisione era se mettere o no 4 attaccanti. C'erano tanti attaccanti, prima ancora del mio arriva l'avete visto che queste partite si possono perdere, credo con l'Empoli. Capita in queste partite. Un allenatore ci pensa perché Raspa, un giocatore importante come lui, qualcosa ti dà ma altre cose le puoi perdere. Poi il risultato ci ha premiato ed abbiamo ragione noi".