L'aneddoto di Bruscolotti: "Notte in bianco prima di quel 10 maggio, andai a disturbare tutti..."

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha ricordato un aneddoto risalente al primo scudetto del 10 maggio 1987 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Feci la notte in bianco prima di quel 10 maggio. Dopo tanti anni che avevo inseguito quel traguardo lo avevo a portata di mano. Andai a bussare tutti, non riuscivo a dormire. E non sapete le parole che mi sono preso (ride, ndr). Ma tanti dei miei compagni erano rimasti svegli fino a tarda ora, quindi in mattinata stavano riposando e io andai a disturbarli".